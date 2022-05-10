Son dakika haberi... Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde bir sokak köpeği küçük bir çocuğa saldırdı. Köpek, çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşlara da saldırdı.

7 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa