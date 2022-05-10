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Son dakika haberi... Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da bir sokak köpeğinin küçük bir çocuğa saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan hastaneye kaldırılan küçük çocuğun koluna 7 dikiş atıldığı belirtildi.

ADANA (İHA) - Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde bir sokak köpeği küçük bir çocuğa saldırdı. Köpek, çocuğu kurtarmaya çalışan vatandaşlara da saldırdı.

7 DİKİŞ ATILDI

Hastaneye kaldırılan çocuğun koluna 7 dikiş atıldı. Köpeğin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana, Koza, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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