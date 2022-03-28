Son dakika haberi: Sobadan sızan gazdan zehirlenen kadın hastanelik oldu

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta sobadan sızan gazdan zehirlenen bir kadın kaldırıldığı hastanede durumu ağırlaşınca Ankara'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay gece 03.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Belediye Sitesi Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen Tuba D. için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan talihsiz kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Tuba D.'nin sağlık durumu ağırlaşınca Ankara'da tam teşekküllü başka bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa