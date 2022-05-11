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Son dakika haberi | Siverek'te silahlı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Siverek'te silahlı kavga: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karakeçi kırsal bölgesinde iki aile arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği tespit edilmeyen silahtan çıkan mermi ile F.Y. (59) yaralandı. Yaralı olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olay yeri ve hastanede yeni bir olay çıkmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haberler

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