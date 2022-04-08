Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi... Sivas'ta ilk çeyrekte 4 kişi trafik kazalarında vefat etti

Son dakika haber... İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

SİVAS (İHA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı Mart ayında meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı.

Verilere göre Mart ayı içerisinde Sivas'ta 87 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi öldü, 190 kişi de yaralandı.

Kentte bu yılın ilk 3 ayında ise emniyet bölgesinde meydana gelen 251 ölümlü yaralanmalı kazada toplamda 4 kişi hayatını kaybederken 550 kişi yaralandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Sivas, Mart, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title