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Son dakika haberi! Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika haberleri: Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Direkli Bedirli kavşağında meydana geldi. A.B. idaresindeki 58 TC 748 plakalı Citroen marka hafif ticari araç ile Ş.A. yönetimindeki 38 FF 558 plakalı Opel marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan Seyfettin Akbulut hayatını kaybederken, sürücüler ile S.B., B.B., O.B. ve S.B. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan Akbulut'un cesedi ekipler tarafından çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Citroen Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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