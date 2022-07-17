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Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Şişli'de ilginç anlar: Eşinin tutuklandığını öğrenince eşyaları sokağa attı

Son dakika haberler: Şişli'de şiddet gördüğü eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı.

Şişli'de şiddet gördüğü eşi bir süre önce cezaevine giren ve çocuklarıyla ortada kalan bir kadın sinir krizi geçirince ortalık karıştı. Kadın evinde bulunan eşyalarını güpegündüz pencereden aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olay kameralara yansırken, kadın polis tarafından emniyete götürüldü.

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz pazar günü polis ekipleri tarafından bir cinayet olayına karıştığı iddiasıyla yere yatırılarak kelepçelendikten sonra gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şiddet gördüğü eşinin cezaevine girdiğini öğrenen ve çocuklarıyla ortada kalan kadın ise sinir krizi geçirdi. Ne yaptığını bilmeyen kadın evinde bulduğu tabak, çanak, bardak ve benzeri eşyalarını camdan aşağıya attı. Vatandaşların neye uğradığını şaşırdığı olayda, cadde adeta savaş alanına döndü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Eşinin cezaevine girdiğini öğrenince sinir krizi geçirdi

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kadını sakinleştirdikten sonra polis otosuyla emniyete götürdü. Emniyette ifadesi aldıktan sonra serbest bırakılan kadının, eşi cezaevine girdiği için çocuklarıyla bir başına kaldığını ve bu yüzden sinirlerine hakim olamayarak olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Olayı gerçekleştirdiği esnada ise iki kız çocuğundan birini de tokatladığı iddia edilen kadın evine döndü. Çocukların ise amcaları tarafından muhafaza altına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mecidiyeköy Şişli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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