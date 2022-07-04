Son dakika haberi: Şırnak'ta terör operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haber: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam edene operasyonlar sonucunda 9 kişi gözaltına alındı. Terörle mücadele çerçevesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 27 Haziran - 03 Temmuz 2022 tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon başlattı. Operasyon neticesinde toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlar tarafından 2 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. - ŞIRNAK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Şırnak PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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