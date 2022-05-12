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Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberine göre Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör operasyonunda 17 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Cizre'de düzenlenen operasyonda, örgütün Sivil Savunma Birlikleri (YPS) ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cep telefonları ile muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞIRNAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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