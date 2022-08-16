Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde 8-14 Ağustos tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)