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Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haber! Şırnak'ta terör operasyonu: 14 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, terörle mücadele çerçevesinde 8-14 Ağustos tarihlerinde kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile olmak üzere 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. 1 şüphelinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği ettiği öğrenildi.

(Melih Yiğit/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şırnak PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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