Son dakika haberi: Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi

- Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi

Antalya'da midibüs şoförünün ambulansa yol vermediği anlar kamerada

ANTALYA - Antalya'da hastaneye yeni doğan bebek nakleden ambulansa havalimanına turist götüren midibüs tarafından yol verilmedi. O anlar ise kamera tarafından kayda alındı.

Olay, Antalya-Manavgat kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya'dan Manavgat'a yeni doğan bebek nakleden bir acil yardım ambulansına D-400 kara yolunda, havalimanından aldığı turistleri otellerine götürdüğü değerlendirilen tur midibüsü şoförü tarafından yol verilmedi. Kameraya yansıyan görüntüde sol şeritte seyreden midibüs sürücüsünün siren çalan ambulans tarafından anons yapılmasına rağmen yoluna devam ettiği görüldü.

Cep telefonuyla kayıt altına alındı

Midibüs şoförünün yol vermediği anlar sağlık görevlileri tarafından kayıt altına alındı. Sirenleri çalan ambulans şoförünün '818 yolu aç' diye uyarılar yaptığı duyuldu. Uyarılara rağmen midibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

"Gerekli adli ve idari cezalar ivedilikle uygulanmalıdır!"

Duruma sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren sağlıkçılar ise, "Antalya İl Ambulans Servisi başhekimliği bünyesinde görevini icra eden Acil Yardım Ambulansı, Antalya Manavgat karayolu üzerinde yenidoğan nakli yaparken bu görüntülere maruz kaldı. Gerekli adli ve idari cezalar ivedilikle uygulanmalıdır!" sözlerine yer verdi.