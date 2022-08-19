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Son dakika haberi... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Sinop'un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop'un Ayancık ilçesinde köylerde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ayancık ilçesi köylerinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı öğrenilen şahıslara operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 kök kenevir bitkisi, 2 gram metamfetamin, 2 gram kubar esrar ve 10 adet sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ayancık Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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