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Son dakika haberi: Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Sinop'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ve satışına yönelik yapılan operasyonda 158 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu imal ve satışına yönelik yapılan operasyonda 158 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi ile ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Sinop İl Jandarma Komutanlığınca Türkeli ilçesine bağlı Kayabaşı köyünde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 158 gram kubar esrar, 7 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı 1 adet ucu açık tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sinop İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile huzur ve esenliği için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kenevir Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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