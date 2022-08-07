Son dakika haberi: Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika haberi: Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren ve dünden beri aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

 - Güncelleme:

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren ve dünden beri aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyünde Halil Bursa ile amcasının oğlu aynı zamanda komşusu Adem Bursa arasında sınır anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine 72 yaşındaki Halil Bursa, tüfek ile komşusu ve amcasının oğlu olan 67 yaşındaki Adem Bursa'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Adem Bursa, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve dünden beri jandarma ekiplerince her yerde aranan Halil Bursa, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli köyünde saklandığı yerde jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil Bursa, karakoldaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çatalzeytin Kastamonu Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title