Son dakika haberi! Sındırgı'da traktör kazası can aldı Son dakika 3. sayfa haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu. Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde Emin Keklik (83) yönetimindeki traktör dereye uçtu. Sındırgı ilçesi Taşköy kırsal mahallesinde sabah saatlerinde gerçekleşen kazada direksiyon hakimiyetini kaybederek, dereye uçan traktörde sürücü Emin Keklik hayatını kaybetti. Traktörün dere içerisinde ters dönmesi ile birlikte altında kalarak sıkışan Keklik olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık incelemesinin ardından Emin Keklik toprağa verilecek. - BALIKESİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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