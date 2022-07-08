Son dakika haberi! Sincan'da trafik kazası: 1 yaralı Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Sincan'da bulunan Vatan Caddesi'yle İpek Sokak kesişiminde meydana gelen trafik kazasında 06 FKA 07 plakalı araç, servis aracına arkadan çarptı. Kayan servis aracı da bir başka araca çarptı. Yaralanan Rüştü S., 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Diğer araçlarda ise sadece maddi hasar meydana geldi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Vatan Caddesi Tragger Ankara Sincan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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