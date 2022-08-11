Son dakika haberi... Silahlı saldırgan tutuklandı Son dakika habere göre Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Samsun'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra polis tarafından gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Yenicami Mahallesi Lise Caddesi'ndeki bir işyerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ö.S., sol bacağından yaralandı. Ambulansla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesine sevk edildi. Polis silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.E.'yi kullandığı tabancayla birlikte saklandığı yerde yakalayarak gözaltına alındı. Alaçam Adliyesine sevk edilen U.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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