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Silahlı saldırgan darp edildikten sonra kaçtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Silahlı saldırgan darp edildikten sonra kaçtı İçerisinde çalışanların olduğu markete silahlı saldırı Adıyaman'da, bir iş yerine silahla saldıran kimliği belirsiz şahıs, olay sonrası kayıplara karıştı.

Silahlı saldırgan darp edildikten sonra kaçtı

İçerisinde çalışanların olduğu markete silahlı saldırı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, bir iş yerine silahla saldıran kimliği belirsiz şahıs, olay sonrası kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gökkuşağı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir markete gelen kimliği belirsiz bir şahıs, yanında getirdiği tabancayla henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı iş yerine ateş etmeye başladı. İş yerini yaylım ateşine tutan şahsı, market çalışanları ile vatandaşlar kovalamaya başladı. Vatandaşlar tarafından yakalanan şahıs, burada darp edilmeye başlandı. Vatandaşların bir anlık dalgınlığından faydalanan şahıs, tabancayla beraber olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Durum üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde herhangi bir yaralının olmaması üzerine olay yerinden ayrılırken polis ekipleri de incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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