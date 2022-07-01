Son dakika haber! Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı - Haberler

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Son dakika haber! Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Silah ve mühimmat kaçakçılığında 11 adrese eş zamanlı operasyon: 6 gözaltı

Son dakika haberine göre Sakarya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına ilişkin 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 19 tabanca, 26 şarjör, 4,16 gram esrar, torna tezgahı ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ile silah parçaları ele geçirildi. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(Orkun Kaya /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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