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Son dakika haberi... Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi.

Edinilen bilgiyi göre, kent merkezi Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesinde bulunan bir trafoda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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