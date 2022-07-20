Son dakika haberi... Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi. Siirt'in kent merkezinde bir trafoda bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiyenin olaya zamanında müdahalesi muhtemel faciayı önledi. Edinilen bilgiyi göre, kent merkezi Yeni Mahalle Turan Beyazıt Caddesinde bulunan bir trafoda yangın çıktı. Yangın paniğe neden olurken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Trafoda büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.