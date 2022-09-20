Son dakika haberi | Siirt'te barışmak için toplandılar çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Siirt'te, iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada yaralanan 9 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te, iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada yaralanan 9 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde husumetli iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT