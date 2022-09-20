Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Siirt'te barışmak için toplandılar çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Siirt'te barışmak için toplandılar çıkan kavgada 9 kişi yaralandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Siirt'te, iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada yaralanan 9 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Siirt'te, iki grup arasında çıkan taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada yaralanan 9 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre, dün öğlen saatlerinde kent merkezi Bahçelievler Mahallesi Aydınlar Caddesi'nde husumetli iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taş, sopa ve sandalyelerin de kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kavgada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polisin gelmesiyle taraflar, kavgayı sonlandırdı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bahçelievler Mahallesi Araştırma Aydınlar Siirt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title