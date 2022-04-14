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Son dakika haberi | Seyir halindeki araçta yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Son dakika gelişmesine göre Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, Perşembe Işıklı Kavşağında meydana geldi. 67 ACD 629 plakalı otomobilin motor kısmından seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracından inerek müdahale etmeye çalıştığı esnada itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Çaycuma İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek alevler büyümeden kontrol altına aldı. Yangında kimse yaralanmazken araçta maddi hasar oluştu. - ZONGULDAK

Son dakika haberi | Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Son dakika haberi | Seyir halindeki araçta yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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