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Son dakika haberi! Servis aracıyla çarpışan taksi çıkan yangında metal yığınına döndü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Servis aracıyla çarpışan taksi çıkan yangında metal yığınına döndü

Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ticari taksi ile öğrenci servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde ticari taksi ile öğrenci servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan taksi ise yanarak metal yığınına döndü.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bağbaşı mevkiden seyir halinde olan Ahmet E. idaresindeki ticari taksi ile karşı yönden gelen Aydın Ş. idaresindeki servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savrularak durabildi. Kaza gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Çarpışma sonrası taksiden bir anda alevler yükselmeye başladı.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı araçtaki yangına hızlıca müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı. Kaza nedeniyle yaralanan taksi sürücüsü Ahmet E. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası servis aracında maddi hasar oluşurken, taksi ise yangın nedeniyle metal yığınına döndü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Acıpayam Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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