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Son dakika haberleri | Senegal'de sel felaketi: 3 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: - Senegal'de sel felaketi: 3 ölü Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

- Senegal'de sel felaketi: 3 ölü

DAKAR - Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde 3 kişi hayatını kaybetti.

Senegal'in başkenti Dakar'da şiddetli yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışların sele neden olmasıyla 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Devlet Başkanı Sall, "Yağmurlar büyük bir şiddetle ve çok kısa sürede yağdı" dedi. Sall ayrıca ülkesinin "öngörülemez hale getiren iklim krizi" yaşadığını belirterek, yetkililerin bölgede görevlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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