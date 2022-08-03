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Son dakika haberi | Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberi | Selçuk'ta uyuşturucu operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

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İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok miktarda metamfetamin ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Selçuk ilçesinde, uyuşturucu madde satışının yapıldığı bilgisini alan Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.Ç ve H.Ç. isimli şahısları operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, çok miktarda metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ve düzenekler ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şahıslar, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Selçuk İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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