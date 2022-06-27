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Son dakika haberi! Sel cami ve evi böyle yıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Sel cami ve evi böyle yıktı

Son dakika habere göre Kastamonu'da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kastamonu'da etkili olan selde bir ev ve caminin yıkılma anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kastamonu'da sağanak sonrası etkili olan sel, birçok ilçede hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sel sularının evleri yıkma anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Azdavay ilçesine bağlı Derelitekke köyünde bir evin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde dere yatağındaki evin sel sularına kapılarak yıkıldığı görüldü. Evde sel sırasında kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İnebolu ilçesi Çaykıyı köyünde de bir cami sel sularına kapılarak yıkıldı. Caminin yıkılma anı vatandaşlar tarafından görüntülendi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Cami 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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