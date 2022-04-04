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Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

Son dakika haberleri: Muğla'nın Ortaca İlçesi Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde gece saatlerinde mesai arkadaşının silahını temizlediği sırada kazaen vurulan ve hastanede şehit düşen Aydın'lı polis memuru 48 yaşındaki Aytaç Babayiğit Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardında baba ocağı...

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Ortaca İlçesi Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde gece saatlerinde mesai arkadaşının silahını temizlediği sırada kazaen vurulan ve hastanede şehit düşen Aydın'lı polis memuru 48 yaşındaki Aytaç Babayiğit Muğla Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardında baba ocağı Aydın Efeler ilçesine gönderildi.

Gece saat 00: 50 sıralarında Ortaca Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğinde silah temizliği yapan görev arkadaşının silahının kaza sonucu ateş alması sonucu 28 yıllık polis memuru Aytaç Babayiğit yaralandı. Hastaneye sevk edilen Babayiğit, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit düştü.

Şehit Polis Memuru Aytaç Babayiğit için Muğla Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Vali Orhan Tavlı, CHP Muğla Milletvekilleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Turğgeneral Ali Gemalmaz, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Emniyet ve Askeri erkan, şehit polisin ailesi ve yakınları ile protokol üyelerinin katıldığı törende şehit polis memurunun öz geçmişi, Kur'an-ı Kerim ve dua okunmasının ardından doğum yeri olan Aydın Efeler İlçesine gönderildi. - MUĞLA

Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

Son dakika haberi... Şehit polis için Muğla Emniyetinde tören

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Şehit, Muğla, 3. Sayfa, Haberler

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