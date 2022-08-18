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Son dakika haberi... Şehit babası evinde ölü bulundu

Son dakika haberi... Şehit babası evinde ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberlerine göre 2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun, Kırşehir'deki evinde ölü bulundu.

2017 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Piyade Söz. Er Tayfun Kavun'un babası Recep Kavun, Kırşehir'deki evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre 56 yaşında evinde hayatını kaybeden Kavun'un cansız bedeni ailesi tarafından Yenice Mahallesindeki ikametinde bulundu. Kavun'un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırşehir Hakkari Piyade 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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