Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi.
Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi
İSTANBUL - Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.
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