Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi.

Sarıyer'de freni boşalan İETT otobüsü 16 araca çarparak durabildi

İSTANBUL - Sarıyer'de yokuş aşağı ilerlerken freni boşalan İETT otobüsü, 16 arabaya çarparak durabildi. Kazada çok sayıda kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title