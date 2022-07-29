Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

 - Güncelleme:

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından özel kafese konulan kılı şahin, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yavru kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title