Son dakika haberi | Şanlıurfa'da yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından özel kafese konulan kılı şahin, merkeze götürülerek tedavi altına alındı. Yavru kızıl şahin, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya salınacak. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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