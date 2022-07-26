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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının hafif ticari araca çarparak devrilmesi sonucu araçlardaki 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale çevre yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen 63 S 0523 plakalı işçi servisi ile 63 KZ 499 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Servis minibüsünün devrildiği kazada, aralarında işçilerin de bulunduğu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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