Msb: 'Birecik/Şanlıurfa Hududunda Teröristlerce Yapılan Havan Tacizi Sonucunda Topçu Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu Şehit Olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Birecik/Şanlıurfa hududunda teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhâl hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hâle getirilmiştir” açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Birecik/ Şanlıurfa hududunda teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzm. Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

MSB, Birecik/Şanlıurfa hududunda teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda Topçu Uzman Çavuş Uğrucan Cirnooğlu'nun şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık şu açıklamayı yaptı:

"Birecik/Şanlıurfa hududunda 16 Ağustos 2022 tarihinde teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm.Çvş. Uğurcan Cirnooğlu şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."