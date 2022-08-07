Son dakika haberi: Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Son dakika haberler: Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolunda yaşandı. Tarladan toplanan fıstıkları depoya boşattıktan sonra dönen 63 ACA 994 plakalı traktöre, sürücüsünün ismi ile plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden kopan traktörün arka lastikleri tarlaya fırlarken kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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