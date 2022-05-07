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Son dakika haber! Birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Birlikte yaşadığı kadını silahla öldürdü

Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 7 yıldır birlikte yaşayan Hülya E. (42) ile Mehmet A. (59) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet A., Hülya E.'ye silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi'nden Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen bir çocuk annesi Hülya E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, zanlı Mehmet A.'yı suç aleti silahla yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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