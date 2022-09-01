Son dakika haberi: Şanlıurfa'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otogar kavşağında meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre Ferhan S. (36) idaresindeki 10 Y 5935 plakalı otomobil, Siverek Şehirlerarası Terminali kavşağında Burhan S.'nin (28) kullandığı 34 BBL 723 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ferhan S. ile otomobillerde bulunan Nezmi E. (45), Zübeyir Ö. (37), Zafer Ö. (55) ve Abdulkadir Ö. (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslara Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zafer Öktan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA