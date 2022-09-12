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Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcunun yumruklu kavgası

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri: Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı.

Sancaktepe'de İETT şoförü ile yolcu arasında kavga çıktı. Tarafların araçtan inerek birbirine saldırdığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan İETT otobüsü içerisinde seyahat eden yolcu ile otobüs sürücüsü arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ışıklarda aracı durduran şoför ile yolcu sokak ortasında birbirine saldırdı. Kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüs şoförü ile yolcunun kavga ettiği vatandaşların araya girerek kavgayı ayırdığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sancaktepe kavga İETT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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