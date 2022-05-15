Son dakika haberi: Sancaktepe'de husumetli olduğu kişinin aracını kundakladı...O anlar kamerada - Haberler

SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bir kişi, aralarında husumet olan bir kişinin arabasını kundaklayarak ateşe verdi. Zanlı emniyet ekipleri tarafından kısa sürede yakalanırken, mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, bugün Sancaktepe Akpınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi, park halindeki bir aracın yanına gelerek çevreyi kontrol ettikten sonra yakıt dökerek otomobili ateşe verdi. Araç alevlere teslim olurken Meçhul kişi ise aracı yakarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Bir yandan çevredeki güvenlik kamera görüntülerini mercek altına alan emniyet ekipleri, diğer taraftan yakılan aracın sahibi T.B.'nin ifadesine başvurarak herhangi bir hasmı olup olmadığını araştırdı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yapılan araştırmalarda failin eşkalini belirledi. Kundakçının, kimlik bilgileri tespit edilen K.B. olduğu anlaşıldı. Şüpheli aynı gün düzenlenen operasyonla Ümraniye'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen kundakçı sorguya alındı. Polise verdiği ifadede suçunu itiraf eden K.B., aracı kundaklanan T.B. ile aralarında eski bir alacak verecek meselesi yüzünden uzun süredir husumet bulunduğunu ve bu sebeple olayı gerçekleştirdiğini anlattı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli aynı gün adli makamlara sevk edildi. Zanlı K.B., sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan aracın kundaklanma anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kayda geçen kamera görüntülerinde, şüpheli K.B., gece karanlığında bir otomobilin yanına yaklaşıyor ve bir süre sonra araç alev alarak yanmaya başlıyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa