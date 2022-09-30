- Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası: Altın ve paraları bırakıp kaçtılar Sancaktepe'de altın ve para dolu aracı bırakıp kayıplara karıştılar Sancaktepe'de hırsızlık yapan 2 şüpheli altın dolu aracı bırakıp kayıplara karıştı Sancaktepe'de bir eve hırsız olarak giren 2 şüpheliyi takip...

- Sancaktepe'de hırsız polis kovalamacası: Altın ve paraları bırakıp kaçtılar

Sancaktepe'de altın ve para dolu aracı bırakıp kayıplara karıştılar

Sancaktepe'de hırsızlık yapan 2 şüpheli altın dolu aracı bırakıp kayıplara karıştı

İSTANBUL - Sancaktepe'de bir eve hırsız olarak giren 2 şüpheliyi takip eden motosikletli polis ekipleri, kazaya karıştı. Kazada 2 polis hafif yaralanırken, şüpheli şahıslar içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak kayıplara karıştı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya hırsızlık için giren 2 şüpheli altın ve paraları çalarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri, şüphelileri takip ettiği esnada kazaya karıştı. Kaza sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken hafif yaralana 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Aracı bırakıp kaçtılar

Olay yerinden kaçan şüpheliler, bir başka polis ekibi tarafından takip edildiğini anlayınca içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken araç içerisinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için ise yakalama çalışması başlattı.

"İçinde de para ve altın varmış"

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hasan Güngör, "Şüpheliler polisten kaçıyor. Polis ekipleri de o esnada ara sokaktan çıkan araçla kazaya karışıyor. Hırsızlık yaptıkları söylenen araçtakiler kaçmaya devam etti. İleride aracı bırakmışlar. İçinde de para ve altın varmış" dedi.