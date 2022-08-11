Son dakika haberi | Samsun'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları: 28 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da jandarma tarafından yapılan uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı'nca 01-08 Ağustos tarihleri arasında yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında bilgilendirmede bulundu. İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalar neticesinde 01-08 Ağustos tarihleri arasında toplam 21 uyuşturucu ve kaçakçılık olayında 28 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 173 kök kenevir bitkisi, 3 bin 500 gram kubar esrar, 267 gram bonzai, 119 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 11 gram metamfetamin, 5 adet extacy, 5 adet kaçak cep telefonu, 6 adet kulaklık, 12 adet şarj cihazı, 62 litre kaçak içki, 60 litre etil alkol, 10 adet çeşitli aroma kiti, 2 adet detektör ve 13 adet kaçak kazı muhteviyatı ele geçirildi. - SAMSUN