Son dakika haberleri | Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama 3. Sayfa Haberleri Son dakika yerel haberi... Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'ine adli kontrol verildi. Uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edilen 2 kişiden 1'i tutuklandı, 1'ine adli kontrol verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö ve S.S.'yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından biri kadın 2 şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şahıslardan U.Ö. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi, S.S. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Şükrü Uluçay Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Bafra 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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