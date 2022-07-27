Son dakika haberi! Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 ağır yaralı - Haberler

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Son dakika haberi! Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 ağır yaralı

Son dakika haberi! Samsun'da tüp gaz parlaması: 1 ağır yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da tüp gaz parlaması sonucu alevler içinde kalan genç kadın ağır yaralandı.

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Samsun'da tüp gaz parlaması sonucu alevler içinde kalan genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen A.Ç.A.(23) adlı kadın evinde mutfakta ocağa takılı tüpten sızan gazın parlaması sonucu alevler içinde kalarak yandı. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yanarak ağır yaralanan A.Ç.A. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Genç kadının sigara yakmak için çakmağı çaktığı sırada parlama olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karadeniz İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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