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Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Samsun'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Terme ilçesinin Evci mevkiinde Samsun-Ordu karayolunun 74. kilometresindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Tapar (28), önündeki manevra yapan tıra çarpmamak için direksiyonu kırınca kullandığı 60 NK 280 plakalı otomobil refüjdeki levha ile aydınlatma direğine çarparak yola savruldu. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobilde bulunan sürücü Arif Tapar ağır yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tapar, ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydıyla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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