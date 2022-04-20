Son dakika haberi! Samsun'da şüpheli ölüm
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Samsun'da Irak uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
SAMSUN (İHA) - Samsun'da Irak uyruklu bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu Fouad Kadhım Hawerif Al-Fuaıjı (62) evinde ölü olarak bulundu. Iraklı yaşlı adamın boynunda tırnak izlerine rastlandı. Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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