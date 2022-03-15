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Son dakika haberi: Samsun'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun'da suç örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polisin suç örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 tabanca mermisi, 5 tüfek kartuşu, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet balistik yelek, 7 adet sentetik ecza, 1 adet uyuşturucu içme aparatı ve bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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