Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 2 yaralı Son dakika haberlerine göre Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı saldırıya uğrayan H.G. ve M.T. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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