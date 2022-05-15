Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

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Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Son dakika haberi... Samsun'da tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(26) bacaklarından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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