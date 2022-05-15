Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı - Haberler

Son dakika haberi: Samsun'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberi... Samsun'da tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan M.İ.(26) bacaklarından yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
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