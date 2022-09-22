Samsun 3. sayfa haberleri: Samsun'da orman ürünleri fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü ilçesinde MDF, yonga levha, laminat, parke, kontrplak, inşaatlık kereste ve endüstriyel ahşap kalıp sistemleri ile filtre kağıdı üreten Vezir Ağaç firmasına ait fabrikada saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın ısı yağ kazanlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar ve alevler gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline intikal eden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre yangın; içerisinde yağ dönen büyük ısı yağ kazanlarında başladı ve sonrasında fabrikaya yayıldı. Yangının fabrikanın tamamına yayılmaması ve başka tarafa sıçramaması için çok sayıda itfaiye ekibi müdahalede ederek, yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, soğutma çalışması devam ediyor. - SAMSUN