Son dakika haberi: Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberi: Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Samsun'da kamyonun çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Çevre Yolu Yavuz Selim Üst Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. idaresindeki 55 AFP 138 plakalı Samsun Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonu, aynı istikamete seyir eden Rasim Kutbay (70) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kutbay'ın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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