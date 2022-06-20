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Son dakika haberi: Samsun'da kaçak kazıya 6 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun'da kaçak kazıya 6 gözaltı

Son dakika haberleri: Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 6 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'da define aramak için kaçak kazı yaptıkları ileri sürülen 6 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayırçölek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, define aramak için izinsiz olarak kaçak kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri, K.K., S.O., G.C., E.T., M.T. ve Ş.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahıslarla birlikte 1 adet maden arama dedektörü ile kaçak kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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