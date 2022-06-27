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Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Samsun'da hırsızlık suçundan 3 kişiye gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da gece bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir inşaat malzemesi satan iş yerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yanlarında getirdikleri araçla inşaat malzemesi çaldıkları iddia edilen C.K., S.K. ve T.Y., Tekkeköy polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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