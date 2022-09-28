Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Samsun'da hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi | Samsun'da hastane inşaatından düşen işçi yaralandı

Son dakika haber... Samsun'da hastane inşaatından düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Samsun'da hastane inşaatından düşen kalıp ustası yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Samsun Şehir Hastanesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan kalıp ustası Selim D. birinci kattan düştü. Yaralanan işçi, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title